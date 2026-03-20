سفير أمريكا في بيروت: على لبنان أن يقرر ما إذا كان قادرًا على التفاوض مع إسرائيل في ظل استمرار الضربات

قال السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى، بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي، اليوم الجمعة، إن على لبنان أن يقرر ما إذا كان قادرًا على التفاوض مع إسرائيل في ظل استمرار الضربات.

وأوضح السفير عيسى "نقدّر قبول الرئيس جوزف عون التفاوض مع إسرائيل لحل الأزمة، لكن على لبنان أن يقرر ما إذا كان قادرًا على الاجتماع بها، في ظل استمرار الضربات، ولا سلام من دون اجتماعات".

وأضاف عيسى "لا يمكن الوصول الى السلام بدون التفاوض مع إسرائيل".

وأعلن أنه "طمأن البطريرك الماروني على وضع القرى المسيحية الحدودية في جنوب لبنان، مضيفاً "منذ اليوم الأول طلبنا من الاسرائيليين تحييد القرى المسيحية الحدودية في الجنوب من القصف، وتلقينا وعداً بذلك، شرط إلا إذا تسلّل أفراد من حزب الله الى هذه القرى. كما طلبنا من الجيش اللبناني ان يبقى له وجود في هذه القرى، ولكن لا أحد يعرف كيف ستصبح الأمور".

وعن أداء الجيش اللبناني في هذه المرحلة قال عيسى "نحن نعرف قدرته على تنفيذ ما يمكن أن ينفذه، ولديه مقدرة اذا قرر القيام بالمطلوب منه، ونحن في الانتظار".

يذكر أن رئيس الجمهورية العماد جوزف عون كان قد أطلق في التاسع من مارس الجاري مبادرةً لوضع حدّ للتصعيد الإسرائيلي المتجدد ضدّ لبنان.

وترتكز المبادرة على هدنة كاملة مع وقفٍ لكل الاعتداءات الإسرائيلية، وتقديم الدعم للجيش، وسيطرة الجيش على مناطق التوتر ومصادرته كل السلاح منها، ومباشرة مفاوضات مع إسرائيل.