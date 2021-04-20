محافظ الدقهلية يكرم بطل إفريقيا في المصارعة الروماني

كرم أيمن مختار محافظ الدقهلية، اللاعب عبداللطيف محمد منيع بطل أفريقيا في المصارعة الروماني والمصنف رقم 2 عالميا والمؤهل لأولمبياد طوكيو 2021 بمنحه درع المحافظة تقديراً لنجاحه المشرف من داخل نادي دكرنس الرياضي.

وقال المحافظ، إن الدقهلية دائماً يخرج منها العظماء في شتي المجالات العلمية والدينية والفنية والرياضية الذين مثلوا مصر في المحافل الدولية.

ووجه مختار الشكر والتقدير لأسرة اللاعب عبداللطيف منيع ولكل الداعمين له حتى حقق هذا النجاح الذي شرف ليس الدقهلية فقط بل مصر كلها.

وفي نهاية الحفل قدم علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة، درع المديرية إلى محافظ الدقهلية تقديراً لدعمه المستمر للرياضة والرياضيين بالدقهلية.

الجدير بالذكر أن اللاعب عبداللطيف منيع من مواليد 1995 بمدينة دكرنس وقد خاض العديد من البطولات المحلية والدولية وحصل فيها على المراكز الأولي، حيث خاض 6 بطولات محلية حصل في جميعها على المركز الأول وأيضا خاض 35 بطولة دولية حصل في معظمها على المركز الأول مما أهله للحصول على المركز الثاني عالمياً طبقاً لتصنيف الاتحاد الدولي للمصارعة وتم منحه وسام الجمهورية من الدرجة الأولى من السيد رئيس الجمهورية.