 الإفراج عن 1686 سجينا بمناسبة شهر رمضان - بوابة الشروق
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الإفراج عن 1686 سجينا بمناسبة شهر رمضان

مصطفى عطية :
نشر في: الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 11:52 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 11:52 ص

وافق وزير الداخلية اللواء محمود توفيق على الإفراج عن 1686 سجينا؛ تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 155 لسنة 2021 بشأن الإفراج بالعفو عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها وعن العقوبة التبعية لعدد من المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو بمناسبة شهر رمضان المعظم.
وعقد قطاع السجون لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج، حيث إنتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 1686 نزيلا.
يأتى ذلك استمرارا لتطبيق وزارة الداخلية لأطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع، وكذا نهج الوزارة بالتوسع فى إجراءات الإفراج عن النزلاء.


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