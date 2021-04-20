 سلوفاكيا تفتح متاجرها بعد إغلاق لمدة أربعة أشهر - بوابة الشروق
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سلوفاكيا تفتح متاجرها بعد إغلاق لمدة أربعة أشهر


نشر في: الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 7:16 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 7:16 ص

سمحت سلوفاكيا بفتح معظم المتاجر وتقديم الخدمات مرة أخرى اليوم الاثنين بعد إغلاق استمر لمدة أربعة أشهر.

ومع ذلك، لم تشهد المتاجر اقبالا من المتسوقين، حسبما أفادت قناة "تي ايه 3" الإخبارية، حيث لا تزال القواعد الصارمة سارية، والتي تطالب بإجراء اختبارات للعملاء والموظفين، وارتداء الكمامات وقيود أخرى.

ولم يتم إعادة فتح العديد من المتاجر الصغيرة، حيث يسمح لها فقط بقبول عميل واحد لكل 15 مترا مربعا من منطقة البيع.

وبشكل رسمي، هناك حالة طوارئ وطنية سارية حتى 28 أبريل، مما يسمح للحكومة بفرض قيود على الخروج. وهذا يعني أن الاحتجاجات والأحداث الجماهيرية تظل محظورة، وكذلك الرحلات السياحية إلى الخارج.

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