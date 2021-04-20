 إحالة ربة منزل للجنايات لحوزتها مخدرات بالمطرية - بوابة الشروق
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إحالة ربة منزل للجنايات لحوزتها مخدرات بالمطرية

محمد أبوعوف
نشر في: الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 10:39 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 10:39 م

أحالت نيابة شرق القاهرة الكلية، سيدة للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامها بحيازة 3.5 كيلوجرام من مخدر الإستروكس قبل ترويجها بمنطقة المطرية.

وتلقى اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، إخطارًا بتمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المطرية من ضبط ربة منزل، وبحوزتها كمية من نبات الإستروكس المخدر وزنت 3.5 كيلوجرام، ميزان حساس، مبلغ مالي، هاتف محمول، أثناء تواجدها بالمنطقة محل سكنها.

وبمواجهتها اعترفت بحيازتها المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ من متحصلات البيع، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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