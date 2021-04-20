كشفت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، عن أن مجلس الوزراء صادق على شراء 4 ملايين ونصف مليون جرعة من لقاحات فايزر وسبوتنيك، مشيرة إلى أنه تم رصد أموال لهذه اللقاحات بقيمة 27.5 مليون دولار، ومن المتوقع وصولها إلى فلسطين قريباً.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم عن الكيلة قولها إن أعداد الوفيات تعكس سوء الحالة الوبائية وليس أعداد الإصابات، مضيفة: "نحن قلقون من الوضع في قطاع غزة".

وأشارت إلى أن هناك عزوفا عن تلقي اللقاحات في قطاع غزة مقارنة بالضفة الغربية، حيث تبلغ النسبة في الضفة 7.1%، وفي غزة 2.2%، رغم وجود اللقاح الروسي في القطاع، وليس فقط أسترازنيكا.

ولفتت الكيلة إلى أن اجتماعاً سيعقد عبر تطبيق زووم مع الشركات المنتجة للقاحات من أجل الاتفاق على مواعيد التسليم، وأعربت عن أملها في أن تصل اللقاحات بأقصى سرعة ممكنة للوصول إلى المناعة المجتمعية.