وفاة اللواء شادي أبو العلا نائب المنيا السابق جراء إصابته بكورونا

أعلنت مستشفى عزل ملوي، وفاة اللواء شادي أبو العلا عضو مجلس النواب السابق عن دائرة بندر المنيا، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وكان اللواء شادي أبو العلا الذي وافته المنية عن عمر 64 عامًا نائبا في برلمان 2015 عن مقعد دائرة بندر المنيا، ورفض العام الماضى الترشح للانتخابات لجلس النواب دون أن يبدي أية أسباب.



كما أعلنت إصابة نائبين سابقين اخران، وهما المحاسب، علاء السبيعي، والعميد اشرف جمال، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، سابقا، وتم عزلهما منزليا.



يذكر أن اللواء شادي أبو العلا، كان قد شغل عدة مناصب بوزارة الداخلية، حتي رئيسا لتصاريح العمل بالوزارة، كما شغل منصب وكيل لجنة القيم بمجلس النواب، ومثل محافظة المنيا، وجمهورية مصر العربية في كثير من المحافل الدولية.



ومن جانبه نعي الدكتور سمير رشاد أبو طالب عضو مجلس النواب السابق والأمين العام لحزب حماة الوطن بالمحافظة، "أبو العلا" في بيان: «رحل منذ قليل عن عالمنا أعز أصدقائي الغاليين ومن الرجال الوطنين المخلصين لعملهم، الذي أمضي الـ 5 سنوات السابقة في مجلس النواب مدافعا عن الحق ويثور من أجله، وظل خادما للجميع، فتستظل أعماله وذكراه في قلوبنا جميعا وهو الصديق: النائب اللواء شادي أبو العلا، فقد صدمنا بهذا الخبر وتعتصر قلوبنا آلما وحزنا علي فراقه، ولا نملك إلا أن ندعوا المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وأصدقائه وذويه ومحبيه الصبر والسلوان».