استقرت أسعار الدواجن بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، فقد سجلت أسعار الدواجن البيضاء نحو 38 جنيها للكيلو الواحد عند باب المزرعة، لتصل إلى المستهلك بـ 43 جنيها، وتصل الدواجن البلدي إلى المستهلك بـ 44 و45 جنيها للكيلو الواحد، وفقا لعبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وأضاف السيد، أن الدواجن البيضاء كانت ارتفعت جنيها واحدا في تعاملات أمس، والدواجن البلدي مستقرة منذ فترة كبيرة.

واستقرت أسعار البيض الأبيض بعد أن كانت قد زادت جنيها واحدا خلال تعاملات أمس، وتسجل سعر كرتونة البيض الأبيض 47 جنيها عند باب المزرعة، لتصل إلى المستهلك بـ 51 و52 جنيها، مضيفا استقرار أسعار البيض الأحمر عند 53 جنيها للكرتونة عند باب المزرعة، وتصل إلى المستهلك بـ 60 جنيها.

وأكد السيد، أن أسعار الأوراك تسجل 45 جنيها للكيلو الواحد، ويصل سعر كيلو البانيه إلى 100 جنيه للكيلو، كما أشار إلى استقرار أسعار الكتاكيت لتتراوح بين 8 و10 جنيهات.

ووفقا للسيد، فإن أسعار الأعلاف مازالت متذبذبة منذ أن ارتفعت إلى 11 و12 ألف جنيه للطن بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ذاكرا أنها تتراجع 100 جنيه في الطن ثم ترتفع مرة أخرى بعد أن كان سعر طن الأعلاف قبل الحرب 7 آلاف جنيه.