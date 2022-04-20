 الحكومة تقر اتفاقا مع صندوق النقد العربي للمساهمة في تجاوز تداعيات كورونا - بوابة الشروق
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الحكومة تقر اتفاقا مع صندوق النقد العربي للمساهمة في تجاوز تداعيات كورونا

صندوق النقد العربي
صندوق النقد العربي
محمد عنتر
نشر في: الأربعاء 20 أبريل 2022 - 2:31 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 أبريل 2022 - 2:31 م

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق عقد تمويل تعويضي بين حكومة جمهورية مصر العربية، وصندوق النقد العربي، بمبلغ 87.7 مليون دينار عربي حسابي، المعادل لحوالي مبلغ 373 مليون دولار أمريكي، للمساهمة في تجاوز التداعيات والآثار السلبية التي فرضتها جائحة كورونا، وتعزيز جهود الحكومة المصرية في هذا الصدد.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 1.43 فدان بمحافظة الأقصر من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لاستخدامها في إقامة مركز شباب.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية "نبق" بمحافظة جنوب سيناء بمساحة 2.39 فدان (تعادل 10079 م2) لصالح الهيئة الوطنية للإعلام، لاستخدامها في إقامة محطة ميكرويف.

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