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العراق.. مطار بغداد الدولي يعلق جميع رحلاته

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 20 أبريل 2022 - 10:44 ص | آخر تحديث: الأربعاء 20 أبريل 2022 - 10:44 ص

أعلن مطار بغداد الدولي، اليوم الأربعاء، تعليق جميع الرحلات؛ بسبب سوء الأحوال الجوية، وذلك بحسب بيان لإدارة المطار، نشرته وكالة الأنباء العراقية «واع».

وذكر بيان إدارة المطار، أنه «تقرر توقف الحركة الجوية لهذا اليوم؛ بسبب سوء الأحوال الجوية ووصول مدى الرؤية أقل من 500 م»، موضحًا أن «حركة الطائرات القادمة والمغادرة ستعود إلى طبيعتها، حال تحسن الظروف الجوية».

من جانبها أعلنت إدارة مطار النجف الأشرف، اليوم الأربعاء، عن تعليق جميع الرحلات؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال مدير إعلام المطار مصطفى كبة لوكالة الأنباء العراقية «واع»، إنه «تقرَّر تعليق جميع الرحلات القادمة والمغادرة من مطار النجف الأشرف؛ بسبب سوء الأحوال الجوية»، مشيرًا إلى «عودة الرحلات عند تحسن الأحوال الجوية».


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