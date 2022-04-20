انفصاليون يعلنون سيطرتهم على مدينة كريمينا شرقي أوكرانيا

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قال انفصاليون من جمهورية لوهانسك الشعبية المعلنة من جانب واحد إنهم استولوا على مدينة كريمينا.

وأعلن مسلحو لوهانسك الشعبية على تليجرام في وقت متأخر من يوم الثلاثاء أن كريمينا، وهي منطقة في لوهانسك في شرق أوكرانيا، تخضع "بالكامل" لسيطرة وحدات "الجمهورية الشعبية".

ويظهر مقطع فيديو مرفقا علما روسيا معلقا على الباب الأمامي لمبنى مجلس المدينة.

وأفاد الحاكم الأوكراني لمنطقة لوهانسك، سيرهي هايداي، يوم الاثنين بأن القوات الأوكرانية فقدت السيطرة على كريمينا الواقعة شمال سيفيرودونيتسك وشمال غرب مدينة لوهانسك.

ويقال إن حوالي أربعة آلاف من سكان كريمينا البالغ عددهم 18 ألف نسمة قبل الحرب ما زالوا صامدين.

ووفقا لأحدث تحليل أجراه معهد أبحاث الحرب الأمريكي، كان التقدم إلى كريمينا هو الهجوم البري الروسي الوحيد الذي حقق "تقدما كبيرا" في غضون 24 ساعة.