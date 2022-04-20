وزيرة الخزانة الأمريكية ووزراء آخرون يغادرون اجتماع مجموعة العشرين لدى بدء كلمة روسيا

غادرت وزير الخزانة الأمريكية جانيت يلين ووزراء مالية آخرون ومحافظو بنوك مركزية اجتماع مجموعة العشرين اليوم الأربعاء لدى بدء مخاطبة مسؤولين روس للحضور، وفقا لمصادر مطلعة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت وزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند عبر موقع تويتر: "إن ديمقراطيات العالم لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة العدوان المستمر وجرائم الحرب الروسية. انسحبت اليوم كندا وعدد من شركائنا الديمقراطيين من الجلسة العامة لمجموعة العشرين عندما سعت روسيا للتدخل".

ونشرت فريلاند صورة للمسؤولين الذين انسحبوا عبر حسابها على تويتر، وظهر في الصورة وزير المالية الأوكراني سيرهي مارشينكو، ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كرستين لاجارد، ورئيس بنك الاحتياط الاتحادي جيروم باول، ومحافظ البنك المركزي للملكة المتحدة أندرو بيلي، والمفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية باولو جينتيلوني، ووزير المالية الهولندي سيجريد كاج.