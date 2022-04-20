الدوما الروسي يطالب أوروبا بالتعويض عن أضرار العقوبات: سنتفرغ وستدفعون الثمن

طالب رئيس مجلس الدوما (مجلس النواب في الجمعية الاتحادية الروسية) بتعويضات من جانب أوروبا عن تداعيات العقوبات التي فرضها الغرب على بلاده بسبب غزوها لأوكرانيا.

وأكد فياتشيسلاف فولودين أن العقوبات المفروضة على روسيا غير قانونية، وقال، عبر قناته على تطبيق تليجرام اليوم الأربعاء: "سنتفرغ للأمر، ونحسب الضرر الذي تسببت فيه لاقتصادنا. وستدفعون الثمن على أي حال"، وذلك في معرض التعليق على مطالبة موسكو بتحويل مدفوعات الغاز إلى الروبل.

ووصف فولودين الدول الأوروبية بأنها "شركاء لا يمكن الوثوق بهم". ومضى يقول: "تسرقون دائما إمدادات الغاز، وهو ما يعني في الواقع سرقة أموال من ميزانيتنا ومن مواطنينا"، وقال إن قيام الأوروبيين بالبحث عن موردين جدد يضرب بالتعاون طويل الأمد بين الجانبين في قطاع الطاقة عرض الحائط.

وكتب أن روسيا مستعدة لإعادة توجيه إمداداتها من الطاقة، وأنها قد تكيفت بالفعل مع الوضع الجديد التي تسببه العقوبات، وأضاف: "أما فيما يتعلق بما إذا كانت دولكم، التي اعتادت على العيش بلا مبالاة على حساب روسيا، مستعدة، فهذا ما سيكشفه الوقت فقط".