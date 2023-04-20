دعوة سعودية - بريطانية لوقف إطلاق النار والتصعيد العسكري في السودان

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، حيث ناقشا تطوّر الأوضاع في جمهورية السودان.

ودعا الوزيران، طرفي الصراع في السودان إلى وقف إطلاق النار والتصعيد العسكري، وإنهاء العنف، وحماية المدنيين، وتوفير الممرات الآمنة للعمليات الإنسانية، وفق قناة العربية.

كما تم خلال الاتصال، استعراض العلاقات بين المملكتين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، ومناقشة أوجه التنسيق تجاه العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ودخل السودان، حلقة جديدة من الاضطراب الأمني بعد اقتتال أثارته ما تعرف بقوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، ضد قوات الجيش، وذلك في خضم أزمة تعصف بالسودان، يتخللها رفض من الدعم السريع الاندماج بشكل رسمي في المؤسسة العسكرية.