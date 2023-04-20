قصور الثقافة تقدم أفلام موسم العيد بالقاهرة والمحافظات ضمن مشروع «سينما الشعب»

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ضمن احتفالات عيد الفطر المبارك، أفلام موسم العيد ضمن مشروع سينما الشعب في مواقعها الثقافية في القاهرة والمحافظات.

ويُعرض فيلم "هارلي"، بطولة محمد رمضان، وإخراج محمد سمير، بسينما الشعب في: قصر ثقافة الزقازيق، وقصر ثقافة قنا، وقصر ثقافة أسيوط، والمركز الثقافي بطنطا، وسينما السادات بالمنوفية.

ويعرض فيلم "ابن الحاج أحمد" بطولة شيكو، وإخراج معتز التوني، بسينما الشعب في: قصر السينما بجاردن سيتي، وقصر ثقافة روض الفرج، وقصر ثقافة الأنفوشي، وقصر ثقافة الإسماعيلية، وقصر ثقافة العريش، وقصر ثقافة شبين الكوم، وسينما هيبس بالوادي الجديد، وقصر ثقافة شرم الشيخ، وقصر ثقافة دمنهور، وقصر ثقافة الأقصر.

ويعرض فيلم "يوم 13" بطولة دينا الشربيني، تأليف وإخراج وائل عبد الله، بسينما الشعب في: المركز الثقافي بكفر الشيخ، ومسرح 23 يوليو بالمحلة، وسينما هيبس بالوادي الجديد، وقصر ثقافة السويس، وفيلم "مغامرات كوكو" بطولة بيومي فؤاد، وقصة وإخراج إسماعيل فاروق، بسينما الشعب في: قصر ثقافة الزقازيق، وقصر ثقافة الأقصر، وسينما السادات بالمنوفية، وقصر ثقافة قنا، وقصر ثقافة بورسعيد.

ويُعرض فيلم "ساعة إجابة" بطولة سوسن بدر وغادة عادل، وإخراج مصطفى أبو سيف، بسينما الشعب في قصر ثقافة أسيوط، والمركز الثقافي بطنطا، وقصر ثقافة بورسعيد.. كما يعرض فيلم "رمسيس باريس" بسينما الشعب في: المركز الثقافي بكفر الشيخ، وقصر ثقافة الإسماعيلية، ومسرح 23 يوليو بالمحلة.

وتقام الحفلات بجميع المواقع المشار إليها في المواعيد التالية: 10 صباحا، 12 مساء، 2 مساء، 4 مساء، 6 مساء، 8 مساء، 10 مساء، 12 منتصف الليل وسعر التذكرة خلال أسبوع العيد 40 جنيها لكل الحفلات.

ومشروع "سينما الشعب" تنظمه الإدارة العامة للثقافة السينمائية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم المدير التنفيذي للمشروع، ويهدف إلى تقديم الأعمال السينمائية للجمهور بالمحافظات بأسعار مخفضة.