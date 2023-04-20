عضو حكماء المسلمين: رمضان منحة ربانية سنوية وفرصة لإعلاء قيم العفو والتَّسامح والإحسان

قال الدكتور قطب سانو، عضو مجلس حكماء المسلمين، وزير الشؤون الدينية، وزير التعاون الدولي، المستشار الدبلوماسي للرئيس الغيني سابقًا، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة، أن شهر رمضان المبارك يمثل منحة ربانية سنوية وفرصة لإعلاء قيم العفو والتسامح والإحسان.

وتابع سانو، خلال برنامج " قيم إنسانية مع الحكماء" الذي يُعرض عبر حسابات مجلس حكماء المسلمين في مواقع التواصل الاجتماعي، إن هذا الشهر المبارك يمثِّل فرصة عظيمة للتعريف إلى الله عز وجل بالعيادات والطاعات؛ من خلال الصلاة والدعاء وقراءة القرآن، وإطعام الطعام، والمسارعة إلى الفضائل والتحلي بالأخلاق الحميدة ومساعدة الفقراء والمحتاجين والإحسان إليهم.

وأوضح عضو مجلس حكماء المسلمين أننا يجب علينا أن نغتنم هذا الشهر الكريم وما بعده من فرحة العيد في إدخال السرور على الآخرين، والعفو عمَّن ظلمنا، والإعلاء من قيم التَّسامح والتراحم والمحبة والأخوة والتعايش المشترك.

ويبث مجلس حكماء المسلمين عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي 5 برامج خلال شهر رمضان المبارك، وهي "الإمام الطيب" و"هلال التعايش" و"مع الحكماء" و"شباب صناع السلام"، و"في صيامك تفكر"، وذلك في إطار الإستراتيجية الإعلاميَّة للمجلس الهادفة لتوظيف كافة المنصات في نشر وتعزيز قيم الحوار والسلام والتعايش الإنساني.