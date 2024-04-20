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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، السبت، استشهاد 13 فلسطينيا خلال عملية عسكرية شنتها إسرائيل في مخيم نور شمس، بمدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك في بيان مقتضب,

وقالت الوزارة: "وصول 12 شهيداً إلى مستشفى طولكرم الحكومي من مخيم نور شمس".

وبذلك "ترتفع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال على المدينة والمخيم، منذ مساء الخميس إلى 13 شهيداً" وفق البيان.

من جهتها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء السبت، إن طواقمها تمكنت من نقل "9 شهداء من مخيم نور شمس إلى المستشفى" هم ضمن من أعلنت عنهم وزارة الصحة.

وأكد شهود عيان، أن مركبات الإسعاف تمكنت من الدخول إلى مخيم نور شمس بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي منه مساء السبت، بحسب وكالة الأناضول التركية.

ومساء الخميس، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي (رسمية) إن الأخير بدأ تنفيذ "عملية عسكرية واسعة النطاق" في مخيم نور شمس للاجئين، دون ذكر أي تفاصيل بشأن هدف العملية أو مدتها.

وفي وقت سابق السبت، قال رئيس لجنة الخدمات بمخيم نور شمس فيصل سلامة، للأناضول إن المخيم يتعرض "لحصار أمني خانق ومشدد".

وأشار إلى وجود "تعزيزات مستمرة بالآليات والجرافات العسكرية".

وأضاف: "قُتل شبان في بيوتهم بدم بارد، وتم توقيف المئات والتحقيق معهم واعتقال العشرات، في ظل استمرار انقطاع خدمات المياه والكهرباء والاتصالات".

وبالتوازي مع حربه المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، يصعّد الجيش الإسرائيلي عمليات الاقتحام والاعتقال في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.

فيما تتواصل الحرب المدمرة على غزة مخلفة أكثر من 110 آلاف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".