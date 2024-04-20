استقبال 37 جريحا ومريضا فلسطينيا في معبر رفح البري

تواصل العمل في معبر رفح البري بشمال سيناء لاستقبال الأفراد القادمين من قطاع غزة.

وأكد مصدر في معبر رفح البري، أنه جاري استقبال 26 جريحًا ومريضًا و11 شخصًا من مرضى الأورام من مستشفيات «الأقصى والأوروبي والنجار والصداقة التركي»، للعلاج في مستشفيات «العريش العام والشيخ زويد والحياة ببور فؤاد والأورام بكفر الشيخ وجامعة أسيوط والتأمين الصحي بفوه و15 مايو بالقاهرة والسفينة الإماراتية»، بجانب 97 مرافقًا لهم.

وأضاف المصدر أن إصابات الفلسطينيين تنوعت ما بين كسور وجروح وحروق وبتر في الأطراف وإصابات بالعين وأمراض القلب والعيوب الخلقية والربو والشلل وتصلب المفاصل والتشنجات والأورام السرطانية.

وأشار المصدر إلى استقبال 387 فلسطينيًا ممن يحملون إقامات في مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية، بجانب استقبال 35 شخصًا من أصحاب الجوازات الأجنبية، و80 شخصًا من أصحاب الجوازات المصرية.

واستقبل معبر رفح البري منذ بداية العدوان أكثر من 4 آلاف مصاب ومريض من أبناء غزة لعلاجهم بالمستشفيات المصرية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، ومعهم نحو 6 آلاف مرافق، إضافة إلى عبور 29 ألف شخص من الفلسطينيين والرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية، ونحو 6 آلاف مصري من العالقين بالقطاع.