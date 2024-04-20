 سقوط صاروخين في كيسوفيم بغلاف غزة أطلقا من القطاع - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سقوط صاروخين في كيسوفيم بغلاف غزة أطلقا من القطاع

هايدي صبري
نشر في: السبت 20 أبريل 2024 - 10:00 م | آخر تحديث: السبت 20 أبريل 2024 - 10:00 م

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء السبت، إن صاروخين سقطا في منطقة مفتوحة بمستوطنة كيسوفيم، بـ"غلاف غزة" أطلقا من القطاع.

وبحسب هيئة البث الرسمية "تم إطلاق صاروخين من جنوب قطاع غزة تجاه كيسوفيم، سقطا في منطقة مفتوحة، دون وقوع إصابات".

وأضافت أن هذا اليوم الثالث على التوالي الذي يتم فيه إطلاق صواريخ من غزة تجاه منطقة الغلاف، بحسب وكالة الأناضول التركية. من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن الجيش الإسرائيلي هاجم منطقة الإطلاق جنوبي قطاع غزة.

وتواصل إسرائيل الحرب على غزة، منذ 7 أكتوبر 2023، رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

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