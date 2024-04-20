قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن أعمال حصاد القمح مستمرة بقرى ومراكز المحافظة، مع استمرار أعمال التوريد لـ28 مركز تجميع وشونة وهنجر، والتي بلغت 1525 طنا منذ بدء توريد القمح موسم 2024 وحتى الآن، وفقا للضوابط المنظمة لذلك.

وكشف عن تقديمه لجميع سبل الدعم والتيسيرات وتذليل العقبات؛ لتسهيل عمليات توريد الأقماح وتسليمهم مستحقاتهم المالية أولا بأول، وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول .

وأشار محافظ أسيوط، إلى عقد عدة اجتماعات ولقاءات مع مسئولي الزراعة والتموين بالمحافظة؛ لحثهم على المتابعة المستمرة والميدانية لأعمال الحصاد والتوريد وتذليل العقبات أمام المزارعين، مؤكدا التنسيق والتعاون بين مديريتي الزراعة والتموين والوحدات المحلية وتكوين لجان متابعة للإشراف على عملية التوريد، وتشكيل غرف عمليات فرعية بمديرية التموين وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ؛ لتقديم أوجه الدعم للمزارعين والتجار وتذليل العقبات، وتقديم التسهيلات اللازمة أثناء عملية توريد الأقماح.

وأوضح أنه يجري تنفيذ خطة وحملات توعية للمزارعين والموردين بجميع سبل الدعم المقدمة من الدولة وتحفيزهم لعمليات التوريد وفقًا لقرار مجلس الوزراء بمنح حافز إضافي؛ لتوريد القمح من المزارعين، ليصل سعر الإردب إلى 2000 جنيه نقاوة 23.5 قيراط، و1950 جنيها نقاوة 23 قيراطا و1900جنيه نقاوة 22.5 لموسم العام الحالي ضمن خطة الحكومة لدعم المزارع المصري، وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية والمساهمة في تخفيض الفاتورة الاستيرادية.

ومن جانبه، أكد المهندس محمود صبحي وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، حصاد ما يقرب من 8666 فدانا وتوريد 1525 طنا و635 كيلوجراما قمح محلي حتى الآن، وتضمنت الكميات الموردة 8 أطنان و600 كجم لشونة البنك الزراعي المصري، و818 طنا و386 كيلو للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن)، و698 طنا و649 كيلوجراما للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر التابعة لمركز أبنوب.

وأشار ممدوح حماد وكيل وزارة التموين، إلى تكثيف الحملات التموينية والمرور المستمر على مراكز التجميع والمواقع التخزينية للأقماح والبالغ عددها 28 شونة وصومعة وهنجر ومركز تجميع، وتتوافر بها الضوابط اللازمة لتخزين الأقماح، وتم المرور الميداني على جميع الشون والصوامع والتأكد من جاهزيتها لاستقبال المحصول من المزارعين والموردين، ولا توجد أية معوقات في عملية التوريد، حيث تراقب اللجان أعمال الفرز والاستلام؛ لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

يذكر أن محافظ أسيوط، أعلن انعقاد غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة؛ للتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على

أرقام الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) و(2135727/ 088) وو(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء؛ لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg .