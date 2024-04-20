استشهاد ضابط إسعاف فلسطيني برصاص المستعمرين في الضفة الغربية

استشهد سائق مركبة إسعاف فلسطيني، وأصيب اثنان، برصاص مستعمرين خلال هجوم نفذوه، اليوم، على قرية الساوية جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر طبية ، بأن مستعمرين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، أطلقوا الرصاص الحي تجاه مركبة إسعاف أثناء نقل طاقمها إصابات بالرصاص الحي، خلال هجوم المستعمرين على منازل المواطنين بقرية الساوية، ما أدى لاستشهاد سائق المركبة.

وكانت مصادر فلسطينية قد أفادت ، بأن عشرات المستعمرين من مستعمرة /عيلي/ المقامة على أراضي المواطنين جنوب نابلس، هاجموا منازل المواطنين في المنطقة الشرقية من القرية، ما أدى إلى إصابة مواطن بالرصاص الحي في الصدر، وآخر بالرصاص الحي في الوجه.

يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه حصيلة الشهداء في مخيم نور شمس بالضفة الغربية ،اليوم، إلى 7 شهداء و12 إصابة.

وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميا حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشباب الفلسطينيين، وزادت وتيرة تلك الحملات بالتزامن مع العدوان غير المسبوق والمتواصل على قطاع غزة منذ 196 يوما، والذي خلف حتى الآن 34049 شهيدا و76901 جريحا.