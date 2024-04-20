نشرت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، مقطع فيديو لعملياتها العسكرية في غزة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وظهر في مقطع الفيديو، مقاتلان اثنان للجبهة وهما يرتديان قميص نادي الزمالك إلى جانب شعار الجبهة، في لقطة أثارت إعجاب الجماهير المصرية بالمقاومة الفلسطينية.

• ما هي كتائب أبو علي مصطفى؟

هي الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، المعروفة سابقًا باسم "قوات المقاومة الشعبية" تأسست سنة 1999.

وغيرت الجبهة، اسمها في عام 2001 ليصبح "كتائب الشهيد أبو علي مصطفى"؛ تكريمًا لذكرى الأمين العام للحركة الذي اغتالته إسرائيل في عام 2001، وتنشط في الضفة الغربية وغزة.

وتتبنى الكتائب، توجهًا يساريًا راديكاليًا، حيث عارضت اتفاق أوسلو لكنها لا تزال تعتبر منظمة التحرير الفلسطينية مرجعية للشعب الفلسطيني.

وبدأ نشاط الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في السبعينيات من خلال اختطاف طائرات ومشاركتها في الانتفاضات ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وتصاعد نشاط جناحها العسكري (قوات المقاومة الشعبية) خلال انتفاضة الأقصى عام 2000، حيث قامت بالهجوم على دوريات الاحتلال، وزرع العبوات الناسفة، وهاجمت المستوطنات الإسرائيلية، ونفذت عمليات تفجير سيارات مفخخة في المدن الإسرائيلية، بالإضافة إلى مهاجمة الحواجز العسكرية.

وكانت الكتائب أول من أطلق قذائف هاون من قطاع غزة عام 2001، ومن بين عملياتها البارزة اغتيال وزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زئيفي في فندق بإسرائيل في أكتوبر 2001؛ ردًا على اغتيال أمينها العام أبو علي مصطفى.