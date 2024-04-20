عمرو أديب يستنكر هوس التريند: كنت بموت في حادثة واللي حواليا واقفين يصوروا

استنكر الإعلامي عمرو أديب، هوس الأشخاص بـ«التريند» على مواقع التواصل الاجتماعي، وجنونها الذي أدى إلى نوع من «التوحش والتعاطي» لدى البعض.

وروى خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، تفاصيل ما حدث له بعدما تعرض لحادث سيارة مميت بالقرب من وصلة دهشور بمدينة السادس من أكتوبر.

وأضاف: «وأنا طالع لاقيت اللي حواليا بيصوروني عشان الخبر والتريند، طب بق مياه.. أنا بموت! واللي نجدني 2 دكاترة سحبوني وحطوني في عربيتهم».

وتطرق بالحديث إلى انفعال الفنانين على المصورين أثناء الجنازات ومراسم الدفن والعزاء، منوهًا أن الفنانين يتعرضون لنوع من الابتزاز. وأكمل: «بئس الصحافة اللي إحنا وصلنا لها، ما يحدث شيء يحتاج إلى التوقف والتأمل.. دول مش صحفيين دول أرزقجية»، بحسب وصفه.

وأكد أنه لا يدين أي شخص ينفعل أثناء الجنازات بسبب تزاحم المصورين من حوله، معقبًا: «إدوا الناس فرصة تحزن وتتنفس، لا أدين حد متنرفز أو بيشتم أو مش طايق، أنتم عندكم حق، أنا عندي حالة وفاة أنا ضايع ده أبويا!».

وغيب الموت الفنان صلاح السعدني، أمس الجمعة، عن عمر ناهز 81 عاما، وشُيِّع جثمانه بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.

وسيطرت حالة من الغضب على أحمد نجل الفنان الراحل صلاح السعدني، الذي أصيب بحالة من الانهيار أثناء مرافقته لجثمان والده إلى مقابر العائلة بطريق الواحات، ورفض أن يتم التقاط صورًا له وهو في هذه الحالة.

وتدخل محمد إمام وطلب من وسائل الإعلام عدم تصوير صديقة أثناء بكائه على رحيل والده، وذلك بعد انفعال السعدني على المصورين.