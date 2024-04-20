ألمانيا: 4000 من مدخني الحشيش يحتفلون بتقنينه عند بوابة براندنبورج

تجمع عدة آلاف من مدخني الحشيش عند بوابة براندنبورج في العاصمة الألمانية برلين اليوم السبت للاحتفال بتقنين هذا المخدر في البلاد وذلك في أول حدث من نوعه منذ بدء التقنين مطلع الشهر الجاري.

وأوضحت الشرطة أن نحو 4000 شخص تجمعوا عند المعلم الشهير في فعالية التدخين الجماعى "سموك إن" وأخذوا يدخنون بصورة جماعية لفائف الحشيش.

وعلى منصة مسرح قبالة البوابة، قدم فنانون عروضا موسيقية وكان هناك تجمعات في المكان.

وبدوره رحب أندرياس مولر، قاضي الأحداث والناشط منذ فترة طويلة في قضايا تقنين التعاطي بالقنب، بالحضور بعبارة: "أعزاءي متعاطي القنب الذين لم يعودوا مُجَرَّمِين بعد الآن".

وقال إن اليوم الذي سلكت فيه ألمانيا الطريق الصحيح بعد فترة طويلة من الحظر(حظر التعاطي) هو يوم عظيم.

وشوهد خلال الحدث صور تُظهِر أشخاصا ومعهم لفائف حشيش كبيرة معدة للتدخين، كما ارتدى بعض المشاركين ملابس تحمل صورا مطبوعة لأوراق القنب.

وكانت هناك لافتات تحمل عبارات من بينها "ليس كل شخص يريد شرب الخمر" أو "لا يوجد نبات غير مشروع".