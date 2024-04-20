القابضة للمياه: تحديث المخطط العام حتى 2052 لمواكبة الاحتياجات المستقبلية

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية المخطط العام الذي أعدته الشركة بوصفه "قاعدة بيانات متكاملة" لتبادل البيانات مع جميع الجهات القائمة على تخطيط وتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشيرا إلى تحديث المخطط العام حتى 2052 ليواكب الاحتياجات المستقبلية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار رسلان إلى تبادل البيانات مع الجهات كافة القائمة على تخطيط وتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى التحديث المستمر لخرائط الـGIS والأطالس المختلفة، وإعداد البنية المعلوماتية لمبادرة حياة كريمة، والدراسات الهيدروليكية لتحديد أولويات الإحلال والتجديد وتنفيذ الخطط الاستثمارية.