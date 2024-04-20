مرموش ضمن المرشحين للتشكيل الأفضل في الدوري الألماني

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أعلن نادى أينتراخت فرانكفورت اختيار مهاجمه الدولى المصرى عمر مرموش، ضمن قائمة المرشحين لفريق الموسم بالدورى الألمانى عن الموسم الجارى 2023/2024 بعد أدائه المميز فى موسمه الأول مع الفريق المنضم إليه الصيف الماضى. ونشر النادى عبر حسابه على فيس بوك منشورا احتفالا باختيار نجم المنتخب الوطنى، ووجه الدعوة للجماهير للمشاركة فى التصويت على اختياره بفريق الموسم.

ويقدم عمر مرموش، صاحب الـ25 عامًا، مستويات رائعة مع آينتراخت فرانكفورت خلال الموسم الحالى، إذ ساهم فى تسجيل 21 هدفا مع فرانكفورت، خلال 34 مباراة بمختلف المسابقات، إذ سجل 15 هدفا وقدم 6 تمريرات حاسمة.

وارتفعت قيمة عمر مرموش السوقية بشكل كبير خلال الموسم الحالى، حتى وصلت إلى 22 مليون يورو.

ويمتلك 10 أهداف خلال الموسم الحالى فى الدورى الألمانى، يحتل بها المركز السابع بقائمة هدافى المسابقة، فى حين يتصدر النجم الإنجليزى هارى كين، مهاجم بايرن ميونخ، قائمة هدافى البوندسليجا خلال الموسم الحالى برصيد 30 هدفا. كشفت تقارير صحفية بريطانية حقيقة انتقال النجم المصرى عمر مرموش إلى فريق ليفربول الإنجليزى خلال الفترة المقبلة.

وذكر فابريزيو رومانو الصحفى المختص بالانتقالات بشبكة «سكاى سبورتس» البريطانية: «أن اسم الدولى المصرى عمر مرموش ارتبط من قبل بالانتقال إلى صفوف ليفربول الإنجليزى».

وأضاف: «أعلم أن الفريق الإنجليزى تابع عدة لاعبين من فرانكفورت بخلاف عمر مرموش، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن لضم مرموش أو أى لاعب آخر من الفريق الألمانى».

واختتم: «لم يتم تحديد المقابل المادى لرحيل اللاعب من جانب إدارة فريق فرانكفورت، وما زلنا فى مراحل مبكرة من القصة».

وأشارت عدة تقارير صحفية خلال الفترة الماضية، إلى وجود اهتمام من جانب إدارة ليفربول الإنجليزى للتعاقد مع النجم المصرى عمر مرموش.

وانضم عمر مرموش إلى صفوف فريق آينتراخت فرانكفورت، فى يوليو 2023 قادما من فريق فولفسبورج الألمانى.