المالية: 19% زيادة في مصروفات موازنة 2025- 2026عن العام الحالي

نائب وزير المالية: نحقق فائضا أوليا بالإيرادات.. والدين وخدمة الدين تؤدي لاستمرار العجز



قال الدكتور ياسر صبحي، نائب وزير المالية، إن إجمالي الإيرادات المتوقعة في موازنة 2025- 2026 المقبلة 3.1 تريليون جنيه، لافتا أن الرقم يمثل زيادة مقارنة بإيرادات العام المالي الحالي 2024- 2025 البالغة 2.5 تريليون جنيه، وأعلى من العام الأسبق التي كانت 2.1 تريليون جنيه.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» أن المصروفات المتوقعة للعام المالي المقبل 2025- 2026 تبلغ 4.573 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 19% عن مصروفات العام المالي الحالي البالغة 3.8 تريليون جنيه.

وأوضح أن «الفائض الأولي يُظهر أننا نحقق فائضا بين الإيرادات الأولية، والمصروفات الأولية، ونستهدف زيادته ليصبح 4% من ناتج العام المالي الجديد، لكن ارتفاع الدين وخدمة الدين هو الذي يؤدي إلى استمرار العجز الكلي؛ لكنه آخذا في الانخفاض».

ونوه أن الحكومة تستهدف خفض العجز الكلي خلال العام المالي الجديد إلى 7.3% مقارنة بـ 7.7% العام الحالي .

ورأى أن الدين العام لا يزال «يمثل تحديا كبيرا أمامنا»، موضحا أن هناك تركيزا على خفضه، مستشهدا بانخفاض الدين الخارجي مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي.