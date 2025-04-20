توقيف عدة أشخاص وضبط صواريخ ومنصات إطلاق في جنوب لبنان

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، توقيف عدة أشخاص وضبط عدد من الصواريخ ومنصات الإطلاق المخصصة لها خلال مداهمة شقة في منطقة صيدا - الزهراني في جنوب البلاد.

وقالت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم: "إلحاقًا بالبيان الصادر يوم الأربعاء الماضي والمتعلق بتوقيف عدد من أفراد المجموعة التي نفذت عمليتَي إطلاق صواريخ في جنوب لبنان، ونتيجة المتابعة والرصد والتحقيقات المستمرة، توافرت لدى مديرية المخابرات معلومات عن التحضير لعملية جديدة لإطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضافت أنه على أثر ذلك، دهمت دورية من المديرية تؤازرها وحدة من الجيش شقة في منطقة صيدا - الزهراني وضبطت عددًا من الصواريخ بالإضافة إلى منصات الإطلاق المخصصة لها، وأوقفت عدة أشخاص متورطين في العملية.

ووفق قياد الجيش، سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.