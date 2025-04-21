 الحوثيون: مقتل وإصابة 15 شخصا في قصف أمريكي لسوق بصنعاء - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الحوثيون: مقتل وإصابة 15 شخصا في قصف أمريكي لسوق بصنعاء

صنعاء (د ب أ)
نشر في: الأحد 20 أبريل 2025 - 11:34 م | آخر تحديث: الأحد 20 أبريل 2025 - 11:37 م

أعلنت جماعة الحوثي، مساء اليوم الأحد، مقتل وإصابة 15 شخصا في قصف أمريكي استهدف سوقا شعبيا، شمالي العاصمة صنعاء.

وقالت وزارة الصحة في حكومة الحوثيين (غير معترف بها)، في بيان"استشهد 3 مدنيين وجرح 12 آخرين في حصيلة أولية نتيجة العدوان الأمريكي على حي وسوق فروة الشعبي بمديرية شعوب في صنعاء".

وفي وقت سابق اليوم، استهدف الطيران الأمريكي بعدة غارات جوية مواقع متفرقة في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين (شمال وغربي اليمن) من بينها العاصمة صنعاء.

وفقا للحوثيين، "استهدف الطيران الأمريكي حيا وسوق فروة الشعبي في مديرية شعوب"، وهي أكبر مديريات العاصمة.

وتشن الولايات المتحدة عملية عسكرية ضد الحوثيين في اليمن منذ منتصف شهر مارس الماضي، "لحماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر"، وفق تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

يأتي ذلك بعد أن استأنف الحوثيون حظر مرور السفن الاسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، "تضامنا مع الفلسطينيين في غزة".


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