محافظ جنوب سيناء يتفقد المراحل النهائية لتطوير مطار سانت كاترين الدولي

تفقد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، المراحل النهائية من أعمال تطوير مطار سانت كاترين الدولي، تمهيدًا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة.

وأشاد المحافظ بمستوى التنفيذ وكفاءة جميع العاملين بالمشروع من مهندسين وعمال، مؤكدًا أنهم يسابقون الزمن ويواصلون العمل ليلًا ونهارًا، حتى خلال أيام العطلات والإجازات الرسمية، من أجل الانتهاء من الأعمال في التوقيت المحدد لها.

وأكد المحافظ أن تطوير المطار سيمثل نقلة نوعية مميزة في دعم وتنشيط السياحة بالمدينة، بالتزامن مع المشروعات الجارية ضمن مشروع «التجلّي الأعظم».

وتشمل أعمال التطوير إنشاء مبنى ركاب بسعة 600 راكب في الساعة، على مساحة بنائية تبلغ 15 ألف متر مربع، يضم صالات للسفر والوصول (الدولي والمحلي)، وصالة كبار الزوار (VIP)، ومزود بأحدث الأجهزة المتخصصة للمطارات، منها كاميرات المراقبة، وأجهزة التفتيش مثل X-RAY، وأجهزة الأشعة المقطعية (CTX)، وأجهزة كشف المعادن، وفحص الأفراد والبوابات، بالإضافة إلى أنظمة إنذار الحريق، وأجهزة الإطفاء المتنوعة، وشاشات عرض داخلية وخارجية لعرض بيانات الرحلات للمستقبلين والمودعين.

كما يتم تزويد المطار بأحدث أنظمة الصوتيات، ومحطة لتوليد الطاقة الكهربائية، ويضم أكثر من 350 مكتبًا إداريًا لخدمة المسافرين، بالإضافة إلى برج مراقبة بارتفاع 32 مترًا يحتوي على أحدث الأجهزة الملاحية، لتحقيق رؤية كاملة لحقل الطيران، إلى جانب سكن مخصص للعاملين، وبوابة رسوم للدخول والخروج تضم 4 حارات في كل اتجاه، وأماكن مخصصة للحافلات ذات الارتفاع الكبير لتفادي التكدسات، مزودة بأجهزة حديثة لمراقبة السيارات.

ويضم المشروع كذلك 36 منشأة خدمية لصالح المطار، ومحطة إطفاء تستوعب 5 سيارات، وساحة انتظار تتسع لـ 200 سيارة و50 حافلة، لاستيعاب الرحلات الجماعية.

كما تم تنفيذ العديد من أعمال البنية التحتية، بما في ذلك شبكات المياه، والصرف الصحي، والري، والإطفاء، ونظم المعلومات، وأعمال تنسيق الموقع العام، ومنطقة انتظار للحافلات والسيارات، بالإضافة إلى مسجد يتسع لـ 400 مصلٍ، مع تخصيص أماكن للنساء، وممر رئيسي للطائرات بطول 3000 متر وعرض 49 مترًا، يشمل الطبانات ومنطقتي دوران للخلف.