الجيش السوداني: مقتل 7 مدنيين بقصف لقوات الدعم السريع على الفاشر

القصف بالمدفعية الثقيلة على الفاشر أسفر عن قتلى وجرحى بينهم نساء، فيما لم يصدر أي تعليق فوري من قوات الدعم السريع بهذا الخصوص

أعلن الجيش السوداني، الأحد، مقتل 7 مدنيين وإصابة 3 آخرين، بقصف مدفعي نفذته قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربي السودان.



وقالت الفرقة السادسة "مشاة" التابعة للجيش السوداني بالفاشر إن " مليشيا الدعم السريع تابعت استهداف المدنيين الممنهج، وقصفت أحياء مدينة الفاشر بالمدفعية الثقيلة أمس السبت، ما أسفر عن استشهاد 7 مواطنين وإصابة 3 آخرين، بينهم نساء".

وأضافت في بيان أن النازحين من مخيم زمزم، وغيرهم من السودانيين في دارفور "يعانون من ويلات الدعم السريع ومن التعامل غير الإنساني القائم على التمييز على أسس عنصرية، وذلك بمحاولات قطع الطرق ونهب الممتلكات".

ولم يصدر أي تعليق فوري من قوات الدعم السريع بهذا الخصوص.

ومنذ أيام تواصل قوات الدعم السريع قصفها المدفعي على مدينة الفاشر، الأمر الذي أوقع عشرات القتلى والجرحى، بحسب السلطات السودانية.

تأتي هذه التطورات، بعد أيام من هجوم لـ"الدعم السريع" على مخيم زمزم للنازحين في شمال دارفور وإعلانها السيطرة عليه بعد اشتباكات مع الجيش والقوات المساندة له، ما أدى إلى سقوط 400 قتيل، ونزوح عشرات الآلاف، بحسب الأمم المتحدة.

ومنذ 10 مايو 2024، تشهد الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور اشتباكات بين قوات الجيش و"الدعم السريع" رغم تحذيرات دولية من المعارك في المدينة، التي تعد مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس.

ويخوض الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" منذ منتصف أبريل 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.

ومنذ أسابيع وبوتيرة متسارعة، بدأت تتناقص مساحات سيطرة الدعم السريع في ولايات السودان لصالح الجيش، وتسارعت انتصارات الأخير في الخرطوم بما شمل السيطرة على القصر الرئاسي، ومقار الوزارات بمحيطه، والمطار، ومقار أمنية وعسكرية.

وفي الولايات الـ17 الأخرى، لم تعد "الدعم السريع" تسيطر سوى على أجزاء من ولايتي شمال كردفان وغرب كردفان وجيوب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، بجانب 4 من ولايات إقليم دارفور (غرب).