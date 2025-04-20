قصف أمريكي عنيف على العاصمة اليمنية صنعاء

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تداول نشطاء ومدونون في اليمن، يوم السبت، مقطع فيديو قالوا إنه يوثق القصف الأمريكي العنيف الذي استهدف العاصمة صنعاء.



هذا وأعلنت وزارة الصحة والبيئة في اليمن، مساء السبت، عن مقتل وإصابة 10 أشخاص جراء الغارات التي شنها الجيش الأمريكي على أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.

وأكدت وزارة الصحة في بيان، إصابة سبعة أشخاص إثر غارات أمريكية على حي النهضة بمديرية الثورة.

وأفادت بأن شخصا آخر أصيب في مديرية الصافية إثر غارة على مقبرة ماجل الدمة في أمانة العاصمة.

كما قالت إن شخصا لقي مصرعه وأصيب آخر نتيجة غارات شنتها القوات الأمريكية على مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء.



وفي وقت سابق، قالت قناة "المسيرة" اليمنية التابعة للحوثيين، إن الجيش الأمريكي شن سلسلة من الغارات استهدفت مدينة الحديدة شمالي اليمن.

وأفاد المصدر ذاته بأن القوات الأمريكية شنت 13 غارة على ميناء ومطار الحديدة.

ومنذ 15 مارس الماضي، شنت القوات الأمريكية مئات الغارات على اليمن ما أدى إلى مقتل ما لايقل عن 120 مدنيا وإصابة قرابة 300 آخرين معظمهم أطفال ونساء.

وتأتي هذه الغارات بعد أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تماما".

وتصاعدت وتيرة العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة والحوثيين منذ منتصف شهر مارس الماضي، بعد إعلان الجماعة استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي مساندة للفلسطينيين في غزة.