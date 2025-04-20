في خطوة تهدف إلى دعم المواطنين خلال موسم الأعياد، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن خفض أسعار بعض السلع الأساسية، وفي مقدمتها الدواجن المجمدة والبيض، وذلك استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء المعيشية.

وقرر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تخفيض سعر كيلو الدواجن المجمدة من 135 إلى 125 جنيهًا، وسعر طبق البيض (30 بيضة) من 150 إلى 125 جنيهًا، على أن تُطرح الكميات المخفضة في فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بكافة محافظات الجمهورية.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة متكاملة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة، خاصة في المواسم التي تشهد زيادة في معدلات الاستهلاك.

وشددت الوزارة على استمرارها في ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية بمختلف المنافذ التابعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين، مع الحفاظ على تنوع المعروض وجودته.