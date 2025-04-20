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أعلنت وزارة الصحة والبيئة في اليمن مساء السبت، عن مقتل وإصابة 10 يمنيين جراء الغارات التي شنها الجيش الأمريكي على أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.



وأكدت وزارة الصحة في بيان، إصابة سبعة أشخاص إثر غارات أمريكية على حي النهضة بمديرية الثورة.

وأفادت بأن شخصا آخر أصيب في مديرية الصافية إثر غارة على مقبرة ماجل الدمة في أمانة العاصمة.

كما قالت إن شخصا لقي مصرعه وأصيب آخر نتيجة غارات شنتها القوات الأمريكية على مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء.

هذا، وذكرت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين أن القوات الأمريكية شنت غارات على مديرية بني حشيش (3 غارات)، ومنطقة ضروان بمديرية همدان، ومديرية الحصن (غارتين)، ومديرية بني مطر (غارة واحدة)، ومديرية صرواح (غارة واحدة)، وحي النهضة بمديرية الثورة، ومقبرة ماجل الدمة خلف النادي الأهلي بمديرية الصافية، وجنوب منطقة الحفا بمديرية السبعين (4 غارات)، وحديقة 21 سبتمبر "الفرقة سابقا" بمديرية الثورة (5 غارات)، ومديرية الحيمة الخارجية، ومديرية حرف سفيان (4 غارات).

وأشارت إلى سقوط قتيلين ومصابين جراء القصف الأمريكي على حي النهضة بمديرية الثورة.

كما أوضح المصدر ذاته أن شخصا قتل وأصيب آخر في قصف على مديرية بني مطر، بالإضافة إلى إصابة واحدة في الغارة التي استهدفت مقبرة ماجل الدمة بمديرية الصافية.