السوداني يبحث مع مسئول أممي ترتيبات إنهاء بعثة يونامي في العراق

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، اهتمام بلاده الكبير بالتعاون مع الأمم المتحدة والتقدير لكل ما قدمته من مساعدة للعراق والشعب العراقي منذ انتخابات عام 2005 ولغاية اليوم.

وأشاد السوداني، خلال استقباله وكيل الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة لشئون الدعم العملياتي أتول كهاري، بالتنسيق الشفاف والسلس في عملية إنهاء بعثة يونامي الذي يمثل بداية لفصل جديد من التعاون في مختلف القطاعات والمجالات والبرامج مع المنظمة الدولية.

وأوضح كهاري، أن العراق اليوم يعيش مستوى متقدماً من الأمن والإنفتاح والتطور العمراني، الذي يقابل تقدما موازيا في مجالات الاستقرار السياسي والنمو الإيجابي في التنمية الاقتصادية، وتحقيق متطلبات العمليات الانتخابية المتوالية، والحرص على تأمين نجاحها.

وحسب بيان للحكومة العراقية، ناقش الجانبان، سير التحضيرات والترتيبات لإنهاء عمل بعثة يونامي في العراق، المقرر إتمامه في شهر آب من العام المقبل.