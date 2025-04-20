القسام: تنفيذ كمين مركب ضد قوة إسرائيلية شمال قطاع غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الأحد، مسئوليتها عن تنفيذ كمين ضد قوة إسرائيلية شرق بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة، أُطلق عليه اسم "كسر السيف"، وقالت إنه أدى إلى وقوع إصابات مؤكدة في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وأوضحت الكتائب، في بيان، أن عناصرها استهدفوا جيبًا عسكريًا من نوع "ستُورم" يتبع لقيادة كتيبة جمع المعلومات القتالية في فرقة غزة، بقذيفة مضادة للدروع، ما أدى إلى إصابات مباشرة في صفوف من كانوا داخله.

وأضافت أنه فور وصول قوة إسناد إسرائيلية إلى المكان لإنقاذ المصابين، تم استهدافها بعبوة مضادة للأفراد من نوع "تلفزيونية 3"، ما أسفر عن وقوع أفرادها بين قتيل وجري".

كما استهدفت الكتائب، بحسب البيان، موقعا عسكريا مستحدثا في المنطقة بأربع قذائف "RPG"، وأمطرته بعدد من قذائف الهاون.