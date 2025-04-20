كهرباء غزة: كل القطاعات الحيوية مهددة بالتوقف والانهيار

قالت شركة كهرباء غزة، مساء الأحد، إن القطاع يعاني من غياب كامل للكهرباء منذ قرابة 18 شهرا متواصلة.

وأضافت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن «1.88 مليار كيلووات/ساعة هي كمية الكهرباء التي حرم منها قطاع غزة منذ بدء العدوان».

ونوهت أن كل القطاعات الحيوية، وعلى رأسها القطاع الصحي وقطاع المياه والصرف الصحي، مهددة بالتوقف والانهيار؛ نتيجة عدم توفر الكهرباء لتلك الفترة الطويلة.

وأشارت إلى أن «السماح بإعادة الكهرباء لقطاع غزة يعني منع انهيار المرافق الأساسية، وإنقاذ الكثير من الأرواح، وإبعاد شبح المجاعة والأمراض التي باتت تهدد حياة آلاف الأطفال والأمهات والشيوخ والمرضى».

ودعت المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية كافة للتدخل العاجل لضمان عودة الكهرباء لقطاع غزة، وتسهيل دخول معدات الصيانة والآليات والمعدات لقطاع الكهرباء لإعادة إعمار وصيانة شبكات الكهرباء.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 51,201 مواطن، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 116,869 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.