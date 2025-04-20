محافظ سوهاج يشارك أطفال جمعية بيت الرحمة احتفالات عيد القيامة المجيد

شارك اللواء عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، أطفال جمعية "بيت الرحمة" المسيحية احتفالاتهم بعيد القيامة المجيد، في أجواء تسودها البهجة والمحبة، حيث وزع الهدايا العينية والمبالغ المالية كعيدية، بالإضافة إلى تقديم كسوة العيد للأطفال، تعبيرًا عن روح المشاركة.

رافق المحافظ خلال الزيارة اللواء صبري صالح، مدير أمن سوهاج، والسيد أحمد يسري، رئيس فرع المخابرات العامة، والعميد محمد خميس، وكيل الأمن الوطني، والدكتور محمد حسني، رئيس المنطقة الأزهرية، ورجال الدين الإسلامي من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.

وأكد المحافظ أهمية هذه المناسبات في ترسيخ قيم المواطنة والوحدة الوطنية، مشيرًا إلى أن مصر ستظل نموذجًا فريدًا للتعايش بين أبنائها، مهنئا الإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيًا دوام المحبة والسلام لأبناء الوطن كافة.