مقتل 3 أشخاص جراء أمطار غزيرة وانهيارات أرضية في رامبان بجامو وكشمير

أدت أمطار غزيرة إلى حدوث فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية نتيجة انهمار المطر في عدة مناطق في منطقة رامبان في إقليم جامو وكشمير، صباح اليوم الأحد، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وتدمير العديد من المنازل والطرق، في حين تم إنقاذ أكثر من 100 شخص.

ونقلت وكالة برس تراست أوف إنديا الهندية عن مسئولين قولهم إنه تم إيقاف حركة المرور على الطريق السريع الاستراتيجي جامو – سريناجار، بعد أن تم إغلاق الطريق في نحو عشرة أماكن بين ناشري وبانيهال بسبب الانهيارات الأرضية والانزلاقات الطينية.

وعلق مئات المسافرين على الطريق السريع الذي يبلغ طوله 250 كيلومترا، وهو الطريق الوحيد القابل للاستخدام في جميع الأحوال الجوية، الذي يربط كشمير ببقية أنحاء البلاد.