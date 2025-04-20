 مسئول تجاري بارز بكوريا الجنوبية يزور واشنطن هذا الأسبوع - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مسئول تجاري بارز بكوريا الجنوبية يزور واشنطن هذا الأسبوع

سول - (د ب أ)
نشر في: الأحد 20 أبريل 2025 - 9:44 ص | آخر تحديث: الأحد 20 أبريل 2025 - 9:44 ص

من المقرر أن يزور مسئول تجاري كوري جنوبي بارز واشنطن هذا الأسبوع لبدء مفاوضات تجارية، حيث تسعى سول لتكون ضمن الدول الأولى التي تقنع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخفض الرسوم المفروضة على صادراتها.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن وزير الصناعة الكوري الجنوبي آن دوك جيون سوف يغادر سول الأربعاء المقبل من أجل زيارته الثالثة إلى أمريكا منذ تنصيب ترامب رئيسا لأمريكا.

وسوف ينضم إليه وزير المالية تشوي سانج موك للقاء وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت والممثل التجاري جيميسون جرير.

وقالت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية في بيان اليوم الأحد "ستجرى المفاوضات بناء على مقترح أمريكي، ونحن الآن ننسق تفاصيل الجدول وأجندة المباحثات".

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