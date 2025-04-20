غارات أمريكية جديدة على جزيرة كمران باليمن

قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي، إن منطقة الحديدة بجزيرة كمران تعرضت لسلسلة من الغارات الأمريكية اليوم.

وتصاعدت وتيرة العمليات العسكرية الأمريكية على اليمن منذ أمس، حيث نفذت القوات الأمريكية، 13 غارة على ميناء ومطار الحُدَيْدَة الدولي غرب البلاد.

ومنذ 15 مارس الماضي، شنت الطائرات الأمريكية سلسلة من الغارات الجوية المكثفة، استهدفت عدة محافظات يمنية عدة، كان آخرها، قصف ميناء رأس عيسى النفطي، الذي أسفر عن استشهاد وإصابة نحو 250 من العاملين والموظفين في الميناء وطواقم الإسعاف ومدنيين هرعوا لإنقاذ الضحايا.

وتقول الولايات المتحدة إن العمليات العسكرية جزء من محاولة تعطيل مصادر دخل الحوثيين كجزء من حملة عسكرية أمريكية موسعة، فيما توعد الحوثيون بمواصلة مهاجمة إسرائيل والولايات المتحدة بعد الضربات الأمريكية القاتلة.