حذرت مفوضة شئون التوسع بالاتحاد الأوروبي مارتا كوس، اليوم الاثنين، من أن صربيا قد تفقد إمكانية الحصول على نحو 5ر1 مليار يورو (8ر1 مليار دولار) من أموال الاتحاد الأوروبي إذا فشلت في وقف التراجع الديمقراطي.

وقال مراقبون دوليون إنهم شهدوا أعمال عنف ومخالفات خلال الانتخابات المحلية التي أجريت الشهر الماضي في عشر بلديات صربية.

وقالت كوس لمشرعي الاتحاد الأوروبي: "نحن نشعر بقلق متزايد بشأن ما يحدث في صربيا". وقالت إن المفوضية الأوروبية "تقوم بتقييم ما إذا كانت البلاد لا تزال تفي بشروط المدفوعات بموجب الأدوات المالية للاتحاد الأوروبي".

وأشارت كوس إلى أن مخاوف المفوضية تتراوح بين "القوانين التي تقوض استقلال القضاء، إلى قمع المتظاهرين والتدخل المتكرر في وسائل الإعلام المستقلة".

وصربيا مؤهلة للحصول على شريحة كبيرة من صندوق الاتحاد الأوروبي لتعزيز النمو في الدول التي تحاول الانضمام إلى التكتل إذا نفذت الإصلاحات. وقالت كوس إن بلجراد تلقت 110 ملايين يورو (130 مليون دولار)، لكن هذا لا يزال "هناك نحو 5ر1 مليار محل تساؤل".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي كثف جهوده لدمج دول غرب البلقان منذ الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير 2022، خوفا من أن تحاول موسكو زعزعة استقرار المنطقة التي لا تزال تعاني من تأثيرات حروبها في تسعينيات القرن الماضي .