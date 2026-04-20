أحمد المسلماني يتفقد مركز إرسال أبي زعبل ويبحث خطة تطوير البث

زار الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الاثنين، إلى مركز إرسال أبي زعبل.

ضم وفد الزيارة المخرج مجدي لاشين، الأمين العام للهيئة، والإعلامية ريهام الديب، وسامي العزالي عضوا مجلس الهيئة، والإذاعي عبد الرحمن البسيوني رئيس الإذاعة، والإذاعي الدكتور محمد لطفي مستشار رئيس الهيئة، والإعلامي محمد إبراهيم الجوهري رئيس التليفزيون، والدكتور عبد العزيز عبد الفتاح رئيس قطاع القنوات الإقليمية، والمخرج وليد حسن نائب رئيس التليفزيون، والإعلامية عواطف أبو السعود نائب رئيس القناة الثانية.

والتقى المسلماني المهندسين والفنيين والعمال في مركز إرسال أبي زعبل، كما تفقد سير العمل في محطات البث القديمة والجديدة.

وعلى هامش الزيارة، عقد المسلماني اجتماعًا مطولًا مع قطاع الهندسة بحضور وفد ماسبيرو، حيث تم استعراض رؤية "عودة ماسبيرو" على مختلف الأصعدة.