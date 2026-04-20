الاستخبارات الروسية تعلن اعتقال ألمانية بتهم إرهابية

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (إف إس بي)، اعتقال مواطنة ألمانية للاشتباه في تورطها في الإرهاب، حسبما أفاد الجهاز.

ويشتبه في أن المرأة، المولودة عام 1969، حاولت تنفيذ هجوم إرهابي في مدينة بياتيجورسك بمنطقة ستافروبول في شمال القوقاز، بتكليف من أجهزة استخبارات أوكرانية.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس" استنادا إلى (إف إس بي)، أن الهدف كان منشأة تابعة لهيئات إنفاذ القانون الروسية.

وبحسب البيانات، جرى العثور على قنبلة داخل حقيبة ظهر المشتبه بها وتم تفكيكها لاحقا، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. وكانت المرأة تتواجد بالقرب من منشأة إنفاذ القانون في بياتيجورسك.

وشهدت روسيا، منذ بداية عمليتها الشاملة في أوكرانيا حوادث اغتيال وتفجيرات وهجمات أخرى بشكل متكرر، أسفرت عن مقتل مدنيين أو أفراد بزي رسمي.

كما يعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بشكل متكرر، إحباط هجمات إرهابية مزعومة واعتقال مشتبه بهم، يُتهمون بارتكاب جرائم بتكليف من أجهزة استخبارات أوكرانية.