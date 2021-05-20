مكتب نتنياهو يؤكد وقف إطلاق نار متبادل وغير مشروط مع حماس

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن مجلس الوزراء المصغر في البلاد وافق مساء اليوم الخميس، بالإجماع على وقف إطلاق النار مع قطاع غزة.

وجاء في بيان أصدره المكتب أن الوزراء وافقوا على "قبول المبادرة المصرية بوقف متبادل لإطلاق النار دون شروط، ليدخل حيز التنفيذ في ساعة تحدد لاحقًا"، بحسب ما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" على موقعها الإلكتروني.

وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية في وقت سابق اليوم، بأن مجلس الوزراء المصغر وافق على وقف إطلاق النار مع قطاع غزة بعد 11 يوما من القتال.

من جهة أخرى، ذكرت القناة 12 بالتليفزيون الإسرائيلي أن الهدنة ستبدأ في الساعة 0200 من صباح الجمعة (2300 بتوقيت جرينتش الخميس).