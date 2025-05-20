 ترامب: السعودية وقطر والإمارات بدأت تتجه نحو أمريكا بدلا من الصين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ترامب: السعودية وقطر والإمارات بدأت تتجه نحو أمريكا بدلا من الصين

واشنطن/ الأناضول
نشر في: الثلاثاء 20 مايو 2025 - 8:58 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 مايو 2025 - 8:58 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن زيارته إلى الشرق الأوسط أسهمت في تغيير وجهة كل من السعودية وقطر والإمارات، من الصين إلى الولايات المتحدة.

وأضاف في تصريح للصحفيين عقب لقائه بأعضاء من الحزب الجمهوري في الكونغرس، أن زيارته للشرق الأوسط كانت "ناجحة للغاية".

وأردف: "عدت من هناك بتعهدات استثمارية بقيمة 5.1 تريليونات دولار، وهذا مكسب كبير للولايات المتحدة".

وأشار ترامب إلى أن السعودية وقطر والإمارات تُعد من "أقوى وأغنى" دول المنطقة.

وقال: "لقد تخلت الولايات المتحدة عن هذه الدول (في عهد إدارة جو بايدن)، لكنها لن تتجه إلى الصين بعد الآن، إنهم يحبوننا، ونحن نحبهم أيضا".

ولفت إلى أن تلك الدول باتت تحترم الولايات المتحدة، مضيفا: "أبرمنا اتفاقيات استثمارية مهمة مع تلك الدول، لا يمكن لأي رئيس أمربكي آخر أن يبرم اتفاقيات مماثلة".

ولم يصدر من البلدان الخليجية الثلاثة تعليق فوري على تصريحات الرئيس الأمريكي.

وشهدت جولة ترامب إلى السعودية وقطر والإمارات في الفترة من 13 إلى 16 مايو الجاري، توقيع اتفاقيات مهمة في العديد من المجالات، بما في ذلك الدفاع.

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