إصابة شخصين إثر سقوط أسانسير من الطابق الثاني في البحيرة

أصيب شخصان بإصابات متفرقة في بالجسم، اليوم الثلاثاء، جراء سقوط أسانسير من الطابق الثاني بأحد العقارات بمدينة إدكو في محافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إدكو المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إدكو، يفيد سقوط أسانسير بأشخاص من الطابق الثاني بأحد العقارات بنطاق ذات المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين بالانتقال والفحص، سقوط أسانسير من الطابق الثاني بأحد العقارات بالقرب من مصنع الغزل والنسيج، نتج عنه إصابة كل من "ف. م. ح"، 32 عاما، اشتباه كسر بالساقين والعمود الفقري، و"أ. م. ب"، 30 عاما، اشتباه كسر بالساق الأيمن.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى إدكو المركزي لتلقي العلاج اللازم، وجارٍ عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.