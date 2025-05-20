إيران: سبب إصرار أمريكا على المحادثات المباشرة معنا الادعاء بإجبارنا على التفاوض من خلال التهديد

قال المرشد الإيراني علي خامنئي إنه لا يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة ستسفر عن أي نتائج، وأن بلاده "لا تحتاج إلى إذن أحد بشأن تخصيب اليورانيوم".

جاء ذلك في كلمة خلال مراسم إحياء الذكرى السنوية لمصرع الرئيس الإيراني الأسبق إبراهيم رئيسي ومرافقيه في حادث تحطم مروحية في 19 مايو 2024.

وتعليقا على مفاوضات بلاده مع الولايات المتحدة، قال خامنئي: "أكد الشهيد رئيسي صراحةً أنه لن يتفاوض مباشرة مع الولايات المتحدة. بالطبع، جرت محادثات غير مباشرة خلال فترة حكم الشهيد رئيسي، لكنها لم تُحقق أي نتائج".

وأضاف بالقول :"لا نعتقد أنّ المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن (الحالية) ستفضي إلى نتيجة ولا نعلم ما سيحدث".

وفيما يتعلق بطلب الولايات المتحدة إجراء مفاوضات مباشرة وإصرار إيران على المفاوضات غير المباشرة، قال خامنئي: "السبب وراء إصرار الولايات المتحدة على المفاوضات المباشرة هو الادعاء بأنها تمكنت من جلب إيران إلى طاولة المفاوضات من خلال التهديد والخداع".

وأكد مجددا موقفه الرافض للمفاوضات المباشرة.