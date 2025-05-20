رئيس هيئة الاستثمار: نُجري مفاوضات مع شركات ألمانية لبدء إنتاج السيارات في مصر

كشف المهندس حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، عن توقيع مذكرات تفاهم مع 9 شركات عالمية مصنعة للسيارات خلال الـ 24 شهرًا الماضية، لافتا أن شركة «بروتون» الماليزية دخلت السوق المصرية بالفعل.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» الماع عبر شاشة «صدى البلد»، إن الهيئة تجري حاليا محادثات مع شركات ألمانية تغلق مصانعها في ألمانيا، مضيفا: «نحن نتحدث معهم الآن، وهم يقومون بإجراء دراسات تفصيلية لبدء الإنتاج من مصر».

كما لفت إلى توقيع شركة «فاو» الصينية لصناعة السيارات عقودًا مع شركة النصر لصناعة السيارات وبدأت العمل بالفعل، مشيرا إلى تعاون الهيئة مع «النصر» لتلبية جميع متطلباتها.

وأكد أن الشركات القادمة متنوعة الجنسيات، تشمل صينية وأوروبية على غرار «جيب» و «بيجو»، بالإضافة إلى الشركات المصنعة للدرجات البخارية «الموتوسيكلات»، وكذلك المركبات الشبيهة بالتوكتوك التي ستبدأ في إنشاء مصانعها في مصر.

وأشار إلى إجراء مباحثات مع الجانب الروسي في عدة مجالات، أبرزها استقطابهم لتوطين صناعة الجرارات الزراعية، موضحا أن روسيا تقوم حاليا بدراسة تفصيلية لإنشاء مصنع للجرارات الزراعية وتوطين صناعتها في مصر.