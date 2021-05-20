قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي ادرعي، إن مقاتلات حربية إسرائيلية شنت غارات قبل قليل على نفق قتالي لحماس في بيت حانون، بالإضافة إلى موقعيْن تحت الأرض في جباليا، مشيرًا إلى أن تلك المواقع استخدمت لإطلاق الصواريخ نحو تل أبيب في الأيام الأخيرة.

وأعلن في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الخميس، شن طائرة حربية غارات، قبل قليل، على غرفة عمليات لحماس استخدمت لإدارة القتال في الجولة الحالية.

#عاجل اغارت مقاتلات حربية قبل قليل على نفق قتالي لحماس في #بيت_حانون بالاضافة الى موقعيْن تحت الارض في #جباليا لاطلاق صواريخ حيث استخدمت لاطلاق الصواريخ نحو تل أبيب في الايام الاخيرة. كما اغارت طائرة حربية قبل قليل على غرفة عمليات لحماس استخدمت لادارة القتال في الجولة الحالية pic.twitter.com/6AR7HXxYjQ — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 20, 2021

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ يوم الاثنين الموافق العاشر من مايو الجاري، متسببًا في سقوط شهداء وجرحى ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 230 شهيدًا، بينهم 65 طفلاً، و39 سيدة، و17 مسناً، و1710 مصابين بجروح مختلفة.